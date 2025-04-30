В Верховной раде Украины снова раскритиковали киевского главаря Владимира Зеленского. На этот раз народный депутат Алексей Гончаренко* (признан в РФ террористом и экстремистом) негативно высказался в адрес Зеленского из-за его игнорирования насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК (аналог местных военкомов). Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на информацию из Telegram-каналов.
Гончаренко* также посоветовал Зеленскому посетить врача-окулиста.
Гончаренко* сообщил, что Зеленский заявил об отсутствии такого явления на Украине, как «бусификация». В связи с этим он решил прямо с трибуны Рады показать главарю киевского режима соответствующее видео.
При этом нардеп подчеркнул, что ТЦК — это военное подразделение, действующее в рамках президентских распоряжений. Депутат выразил убеждение, что такая ситуация означает фактическое одобрение Зеленским практик принудительной мобилизации.
Накануне народный депутат Артем Дмитрук заявил, что на Украине хотят начать мобилизовывать всех подряд.
* — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.