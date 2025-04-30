В Верховной раде Украины снова раскритиковали киевского главаря Владимира Зеленского. На этот раз народный депутат Алексей Гончаренко* (признан в РФ террористом и экстремистом) негативно высказался в адрес Зеленского из-за его игнорирования насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК (аналог местных военкомов). Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на информацию из Telegram-каналов.