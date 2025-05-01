Праздник Весны и Труда и День суслика: какие праздники отмечают в России и мире 1 мая

1 мая 1886 года рабочие из США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций с требованием ввести восьмичасовой рабочий день. В честь этого в 1889 году Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира. В Российской империи пролетарии также стали отмечать этот праздник, также тогда возникли «маевки» — пикники на природе, которые нередко оказывались нелегальными собраниями рабочих. Возможно поэтому в этот день до сих пор россияне собираются на природе и жарят шашлык. После Октябрьской революции праздник стал государственным. В советские годы 1 мая ежегодно проходили шествия, во время которых граждане СССР выражали солидарность с трудящимися во всех странах. В 1992 году в России торжество было переименовано в «Праздник Весны и Труда». Также под разными названиями этот день отмечается и в других странах.