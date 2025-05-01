Праздник Весны и Труда и День суслика: какие праздники отмечают в России и мире 1 мая

1 мая в России и многих других странах отмечается Праздник Весны и Труда, однако в этот день отмечают и другие праздники. Например, День суслика и День глобальной любви.
Праздник Весны и Труда.
1 мая 1886 года рабочие из США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций с требованием ввести восьмичасовой рабочий день. В честь этого в 1889 году Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира. В Российской империи пролетарии также стали отмечать этот праздник, также тогда возникли «маевки» — пикники на природе, которые нередко оказывались нелегальными собраниями рабочих. Возможно поэтому в этот день до сих пор россияне собираются на природе и жарят шашлык. После Октябрьской революции праздник стал государственным. В советские годы 1 мая ежегодно проходили шествия, во время которых граждане СССР выражали солидарность с трудящимися во всех странах. В 1992 году в России торжество было переименовано в «Праздник Весны и Труда». Также под разными названиями этот день отмечается и в других странах.
День суслика.
День суслика — это традиционный праздник индейских народов, проживающих в канадском штате Саскачеван. Издавна пробуждение сусликов ассоциировали с окончательным наступлением весны и расцвета природы. В этот день по всему Саскачевану звучит громкая музыка, проводятся забавные состязания и массовые гулянья. У канадских индейцев считается больших грехом ложиться спать в этот день в трезвом состоянии.
День глобальной любви.
День глобальной любви был учрежден в 2004 году «Фондом Любви» с целью поощрить единство людей с помощью этого чувства. Праздник отмечают в разных странах, но наиболее популярен он в США. Его суть сводится к тому, что все живое на планете является одним целым, поэтому для гармоничных взаимоотношений с миром нужна любовь к ближнему. В этот день принято излучать и дарить добро, прощать обиды и самим просить прощения.