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Народный календарь. Что нельзя делать с растениями в Проклов день, 4 мая

В народном календаре 4 мая получило названия Проклов день. В эту дату почитают мученика Прокла, а также проклинают нечисть и гонят от себя нечистую силу.

В народном календаре 4 мая получило названия Проклов день. В эту дату почитают мученика Прокла, а также проклинают нечисть и гонят от себя нечистую силу.

4 мая запрещено вредит растениям: топтать траву, рвать ее, ломать ветки, обрывать почки и листву, рубить деревья и обрезать кусты. Эти действия могут привести к бедности. Также в эту дату нельзя спать на постельном белье красного цвета — к неудачам в любви. Родителям в Проклов день лучше не оставлять одних младенцев, иначе их может напугать нечисть.

С этого дня также наступало «ляльное время» — период для разнообразных игр и танцев. Также в 4 мая люди выметали их всех углов мусор, протирали окна от пыли и делали все, чтобы в дом проникало побольше солнечного света.

Приметы погоды:

Чем раньше зацвела черемуха, тем более жарким будет лето.

Если дождь из высоких туч идет — земля хорошо влагой пропитается.

Появился тополиных пух — значит пора высаживать огурцы.

В голом лесу соловей запел — к неурожаю.

Именины отмечают: Александр, Яков, Алексей, Исаакий, Николай, Федор, Денис.