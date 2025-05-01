Народный календарь. Что нельзя делать с растениями в Проклов день, 4 мая

4 мая запрещено вредит растениям: топтать траву, рвать ее, ломать ветки, обрывать почки и листву, рубить деревья и обрезать кусты. Эти действия могут привести к бедности. Также в эту дату нельзя спать на постельном белье красного цвета — к неудачам в любви. Родителям в Проклов день лучше не оставлять одних младенцев, иначе их может напугать нечисть.