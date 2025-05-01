Народный календарь. Что нельзя делать с растениями в Проклов день, 4 мая

В народном календаре 4 мая получило названия Проклов день. В эту дату почитают мученика Прокла, а также проклинают нечисть и гонят от себя нечистую силу.
4 мая запрещено вредит растениям: топтать траву, рвать ее, ломать ветки, обрывать почки и листву, рубить деревья и обрезать кусты. Эти действия могут привести к бедности. Также в эту дату нельзя спать на постельном белье красного цвета — к неудачам в любви. Родителям в Проклов день лучше не оставлять одних младенцев, иначе их может напугать нечисть.
С этого дня также наступало «ляльное время» — период для разнообразных игр и танцев. Также в 4 мая люди выметали их всех углов мусор, протирали окна от пыли и делали все, чтобы в дом проникало побольше солнечного света.
Приметы погоды:
Чем раньше зацвела черемуха, тем более жарким будет лето.
Если дождь из высоких туч идет — земля хорошо влагой пропитается.
Появился тополиных пух — значит пора высаживать огурцы.
В голом лесу соловей запел — к неурожаю.
Именины отмечают: Александр, Яков, Алексей, Исаакий, Николай, Федор, Денис.