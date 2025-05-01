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Что можно и нельзя делать в Кузьмин день 1 мая, который называют Огородник

Узнали, что можно и нельзя делать в Кузьмин день 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 1 мая вспоминает святого Косму. В народе празднуют Кузьмин день. Однако существует еще одно название — Кузьма Огородник. Так, 30 апреля принято было проводить на огороде.

Что нельзя делать 1 мая.

Не рекомендуется выяснять отношения не повышенных тонах, так как отношения будет наладить сложно. День не подходит для похода на маникюр или к парикмахеру. Считается, что можно потерять память. В указанный день мужчинам нельзя работать на огороде.

Что можно делать 1 мая.

По традиции, 1 мая работали на огороде. Как правило, высаживали свеклу и морковь. А еще считается, названный день подходит для того, чтобы избавиться от вредных привычек.

Согласно приметам, теплая погода предсказывает похолодание к концу мая. В том случае, если 1 мая переменчивая погода, то летом могла быть засуха.

Кстати, опубликован график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения.

Тем временем Минтруда сказало о повышении пенсии для некоторых белорусов с 1 мая 2025.

А еще белорусский синоптик сказал о погоде на майских праздниках: без аномальной жары, с туманами, дождями и возможными грозами.