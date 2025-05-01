Что можно и нельзя делать в Кузьмин день 1 мая, который называют Огородник

Православная церковь 1 мая вспоминает святого Косму. В народе празднуют Кузьмин день. Однако существует еще одно название — Кузьма Огородник. Так, 30 апреля принято было проводить на огороде.
Что нельзя делать 1 мая.
Не рекомендуется выяснять отношения не повышенных тонах, так как отношения будет наладить сложно. День не подходит для похода на маникюр или к парикмахеру. Считается, что можно потерять память. В указанный день мужчинам нельзя работать на огороде.
Что можно делать 1 мая.
По традиции, 1 мая работали на огороде. Как правило, высаживали свеклу и морковь. А еще считается, названный день подходит для того, чтобы избавиться от вредных привычек.
Согласно приметам, теплая погода предсказывает похолодание к концу мая. В том случае, если 1 мая переменчивая погода, то летом могла быть засуха.
Кстати, опубликован график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения.
Тем временем Минтруда сказало о повышении пенсии для некоторых белорусов с 1 мая 2025.
А еще белорусский синоптик сказал о погоде на майских праздниках: без аномальной жары, с туманами, дождями и возможными грозами.