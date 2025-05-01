В поселке Горналь Курской области военнослужащие 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса нашли рабочий смартфон украинского солдата, содержащий данные о вербовке в ряды ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости офицер группировки «Север».
В смартфоне украинского боевика найдены агитационные материалы, раскрывающие массовую вербовку по привлечению бойцов в подразделения, управляющие ударными беспилотниками ВСУ, заявил представитель 22-го мотострелкового полка.
В памяти устройства обнаружены многочисленные сообщения от вербовочных служб различных силовых структур киевского режима. Пропагандистские материалы обещают бойцам службу в самых современных и активно освещаемых в СМИ подразделениях ВСУ, где якобы нет недостатка в боеприпасах и, по словам вербовщиков, гарантируется высокий уровень дохода.
Ранее сообщалось, что украинцы стали реже отправлять деньги ВСУ после вторжения в Курскую область.