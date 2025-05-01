В Курской области нашли смартфон с материалами по вербовке в ВСУ

В памяти устройства обнаружены многочисленные сообщения от вербовочных служб различных силовых структур киевского режима. Пропагандистские материалы обещают бойцам службу в самых современных и активно освещаемых в СМИ подразделениях ВСУ, где якобы нет недостатка в боеприпасах и, по словам вербовщиков, гарантируется высокий уровень дохода.