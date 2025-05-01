График выплаты пенсий в мае изменится: кому и когда придут деньги

В связи с майскими праздниками часть пенсионеров получит выплаты за май раньше обычного. Речь идет о тех, кому пенсия приходит на банковский счет с 1 по 5 число каждого месяца. Социальный фонд России сообщил, что таким гражданам деньги за май перечислят не позднее 30 апреля.