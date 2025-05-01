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График выплаты пенсий в мае изменится: кому и когда придут деньги

График выплаты пенсий в мае изменится из-за праздничных дней.

Источник: Комсомольская правда

В связи с майскими праздниками часть пенсионеров получит выплаты за май раньше обычного. Речь идет о тех, кому пенсия приходит на банковский счет с 1 по 5 число каждого месяца. Социальный фонд России сообщил, что таким гражданам деньги за май перечислят не позднее 30 апреля.

Ранние выплаты коснутся всех видов пенсий: страховых, социальных и по инвалидности. С 6 мая перечисления вернутся к привычному графику.

Пенсионеры, получающие выплаты через «Почту России», досрочных выплат не увидят. Почтальоны начнут доставлять пенсии с 3 мая, как обычно.

Ранее стало известно, что в 2025 году для оформления страховой пенсии по старости нужно выполнить три условия. Социальный фонд уточнил, что гражданам необходимо достичь пенсионного возраста, иметь определенный страховой стаж и накопить нужное количество пенсионных баллов.

На 1 января 2025 года пенсионный возраст для мужчин составляет 64 года, для женщин — 59 лет. Минимальный страховой стаж остается 15 лет, а количество пенсионных коэффициентов — 30.