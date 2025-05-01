График выплаты пенсий в мае изменится: кому и когда придут деньги

В связи с майскими праздниками часть пенсионеров получит выплаты за май раньше обычного. Речь идет о тех, кому пенсия приходит на банковский счет с 1 по 5 число каждого месяца. Социальный фонд России сообщил, что таким гражданам деньги за май перечислят не позднее 30 апреля.
Ранние выплаты коснутся всех видов пенсий: страховых, социальных и по инвалидности. С 6 мая перечисления вернутся к привычному графику.
Пенсионеры, получающие выплаты через «Почту России», досрочных выплат не увидят. Почтальоны начнут доставлять пенсии с 3 мая, как обычно.
Ранее стало известно, что в 2025 году для оформления страховой пенсии по старости нужно выполнить три условия. Социальный фонд уточнил, что гражданам необходимо достичь пенсионного возраста, иметь определенный страховой стаж и накопить нужное количество пенсионных баллов.
На 1 января 2025 года пенсионный возраст для мужчин составляет 64 года, для женщин — 59 лет. Минимальный страховой стаж остается 15 лет, а количество пенсионных коэффициентов — 30.