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Шмыгаль: Киев утвердил окончательные решения для подписания сделки с США

На Украине утверждают, что Киев сохраняет «полный контроль над недрами».

Источник: Аргументы и факты

Украинская сторона утвердила «окончательные решения» для подписания сделки с Соединёнными Штатами о минеральных ресурсах, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления», — написал он в своём блоге в соцсетях.

Шмыгаль утверждает, что данный фонд создаётся на «паритетной основе». По его словам, стороны внесут по 50 процентов, а также получат «равное право голоса».

Он добавил, что Киев сохраняет «полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами».

«Никаких новых долговых обязательств для Киева соглашение не предусматривает, Фонд будет инвестировать в проекты, гарантирует коммерческие закупки, а текст документа не будет противоречить евроинтеграционным устремлениям Украины», — говорится в публикации.

Шмыгаль также рассказал журналистам, что взносы будут осуществляться в денежной форме.

Ранее в Госдепе заявили, что сделка Соединённых Штатов с украинской стороной «не привязана» к процессу по перемирию.