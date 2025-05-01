Шмыгаль: Киев утвердил окончательные решения для подписания сделки с США

Украинская сторона утвердила «окончательные решения» для подписания сделки с Соединёнными Штатами о минеральных ресурсах, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления», — написал он в своём блоге в соцсетях.
Шмыгаль утверждает, что данный фонд создаётся на «паритетной основе». По его словам, стороны внесут по 50 процентов, а также получат «равное право голоса».
Он добавил, что Киев сохраняет «полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами».
«Никаких новых долговых обязательств для Киева соглашение не предусматривает, Фонд будет инвестировать в проекты, гарантирует коммерческие закупки, а текст документа не будет противоречить евроинтеграционным устремлениям Украины», — говорится в публикации.
Шмыгаль также рассказал журналистам, что взносы будут осуществляться в денежной форме.
Ранее в Госдепе заявили, что сделка Соединённых Штатов с украинской стороной «не привязана» к процессу по перемирию.