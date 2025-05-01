Автовладельцев ждут новые правила расчета утильсбора: что изменится

Новые правила затронут только юридические лица и тех, кто перепродает автомобили. Для граждан, которые ввозят машину с двигателем до 3 литров для личного пользования и не планируют продавать ее в течение года, утилизационный сбор останется прежним: 3400 рублей для автомобилей младше 3 лет и 5200 рублей для машин старше 3 лет.