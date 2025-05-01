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Автовладельцев ждут новые правила расчета утильсбора: что изменится

Размер утильсбора в России вырастет после 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

С 1 мая в России начнут действовать новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, которые ввозят через страны ЕАЭС — Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Проект постановления уже готов, но пока не утвержден.

Вместо фиксированной ставки теперь будет применяться сложная формула. Она учитывает среднюю рыночную стоимость машины, определенную Минпромторгом, и фактические затраты на покупку, которые нужно подтверждать множеством документов.

Точные суммы сбора пока неизвестны, но эксперты уверены, что он значительно увеличится. Главная цель изменений — перекрыть схемы серого импорта через страны ЕАЭС, когда стоимость автомобилей занижают при таможенном оформлении, чтобы снизить утилизационный сбор. По оценкам, из-за нововведений цены на новые и подержанные иномарки, которые ввозят обходными путями, вырастут на 10−25%.

Новые правила затронут только юридические лица и тех, кто перепродает автомобили. Для граждан, которые ввозят машину с двигателем до 3 литров для личного пользования и не планируют продавать ее в течение года, утилизационный сбор останется прежним: 3400 рублей для автомобилей младше 3 лет и 5200 рублей для машин старше 3 лет.

Ранее KP.RU писал, что Минпромторг разработал новую методику расчета сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС, что приведет к росту цен на иномарки, сообщил юрист Матвей Елисеев.