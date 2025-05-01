Автовладельцев ждут новые правила расчета утильсбора: что изменится

С 1 мая в России начнут действовать новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, которые ввозят через страны ЕАЭС — Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Проект постановления уже готов, но пока не утвержден.
Вместо фиксированной ставки теперь будет применяться сложная формула. Она учитывает среднюю рыночную стоимость машины, определенную Минпромторгом, и фактические затраты на покупку, которые нужно подтверждать множеством документов.
Точные суммы сбора пока неизвестны, но эксперты уверены, что он значительно увеличится. Главная цель изменений — перекрыть схемы серого импорта через страны ЕАЭС, когда стоимость автомобилей занижают при таможенном оформлении, чтобы снизить утилизационный сбор. По оценкам, из-за нововведений цены на новые и подержанные иномарки, которые ввозят обходными путями, вырастут на 10−25%.
Новые правила затронут только юридические лица и тех, кто перепродает автомобили. Для граждан, которые ввозят машину с двигателем до 3 литров для личного пользования и не планируют продавать ее в течение года, утилизационный сбор останется прежним: 3400 рублей для автомобилей младше 3 лет и 5200 рублей для машин старше 3 лет.
Ранее KP.RU писал, что Минпромторг разработал новую методику расчета сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС, что приведет к росту цен на иномарки, сообщил юрист Матвей Елисеев.