Даты выплаты детских пособий в мае изменятся: некоторые получат их досрочно

В связи с майскими праздниками выплату части детских пособий за апрель в России уже произвели досрочно. Выплаты, включая единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие на первого ребенка до 3 лет и пособие для детей военнослужащих, были произведены до 30 апреля, напоминает Социальный фонд России.