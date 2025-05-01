Даты выплаты детских пособий в мае изменятся: некоторые получат их досрочно

В связи с майскими праздниками выплату части детских пособий за апрель в России уже произвели досрочно. Выплаты, включая единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие на первого ребенка до 3 лет и пособие для детей военнослужащих, были произведены до 30 апреля, напоминает Социальный фонд России.
Это коснулось получателей детских пособий, выбравших безналичный перевод.
Выплаты, осуществляемые через Почту России, будут произведены в мае и завершатся к 25 числу, в соответствии с графиком работы почтовых отделений.
Ежемесячные пособия из материнского капитала на детей до трех лет будут перечислены 5 мая.
СФР обращает внимание, что стандартный график выплат большинства пособий — 3-е число каждого месяца для безналичных переводов. В случае праздничных дней выплата осуществляется заранее. Региональные детские пособия выплачиваются по отдельным графикам, устанавливаемым местными органами социальной защиты.
С 1 мая 2025 года вступили в силу важные изменения в социальной сфере, о которых сообщает KP.RU.