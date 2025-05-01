Судьи матчей «Акрона» и «Крыльев» попали в топ-3 по общей дистанции в 26-м туре

«Акрон» встречался с «Химками» 27 апреля в Подмосковье. Победителя не выявили — 2:2 (12+). Забили Артем Дзюба и Родриго Эсковаль. Главный арбитр Егор Егоров пробежал 12680 километров. С таким показателем занял первое место в РПЛ.