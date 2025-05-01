Судьи матчей «Акрона» и «Крыльев» попали в топ-3 по общей дистанции в 26-м туре

Рефери в сумме достигли отметки в 24 километра.
«Акрон» встречался с «Химками» 27 апреля в Подмосковье. Победителя не выявили — 2:2 (12+). Забили Артем Дзюба и Родриго Эсковаль. Главный арбитр Егор Егоров пробежал 12680 километров. С таким показателем занял первое место в РПЛ.
Поменьше — у Алексея Сухого. Судил матч «Крылья Советов» — «Оренбург» в Самаре. Хозяева победили со счетом 2:0 (12+). Отличились Иван Сергеев и Дмитрий Цыпченко. Рефери достиг отметки в 11383 километра — третья строчка в лиге.
Также в первой тройке — Павел Шадыханов. Отработал встречу нижегородского «Пари НН» с грозненским «Ахматом» (12+) и остановился на 11416 километрах, выяснил «РУСТАТ».
Недавно нападающий «красно-черных» Артем Дзюба назвал форварда «Реала» Винисиуса ограниченным футболистом.
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