Календарь на 1 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

1 мая 1840 года в Великобритании выпущена первая в мире почтовая марка — «Черный пенни» с профилем королевы Виктории. До появления марок платить за письмо должен был получатель, и не факт, что он этому радовался. Идея предоплаты почтовых отправлений оказалась революционной. С тех пор марки стали не только способом оплаты пересылки, но и предметом коллекционирования, искусства и даже инвестиций. День рождения почтовой марки филателисты по всему миру отмечают выставками, торгами, обменами и просто разговорами о раритетах, манколистах и новых блоках. Если вдруг у вас где-то завалялся альбом с марками — самое время его открыть. Возможно, там лежит маленькое сокровище.