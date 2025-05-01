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Реестр должников по алиментам запустят в мае: как он будет работать

В мае в России запустят реестр злостных неплательщиков алиментов.

Источник: Комсомольская правда

С 25 мая 2025 года в России начнет работать реестр должников по алиментам. В него внесут данные о гражданах, которых привлекли к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также о тех, кто находится в розыске.

Должник останется в списке, пока полностью не выплатит долг. Реестр будет открытым, и любой желающий сможет получить информацию о должниках.

Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что на 1 марта 2025 года выезд за границу ограничили для должников в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств. Это почти на 3 миллиона больше, чем годом ранее.

Совет Федерации ранее единогласно поддержал закон о создании реестра алиментщиков. Согласно документу, в реестр попадут сведения о тех, кто уклоняется от выплат на содержание детей или нетрудоспособных родителей и привлечен за это к ответственности.