Между смертью и любовью: какие новые телесериалы ждут нас в мае

Знаменитая британская писательница Джейн Остин заставила плакать не одно поколение женщин над своими трогательными историями о любви. Меж тем сама она, некрасивая и стеснительная, так и не нашла героя собственного романа и любила в жизни лишь свои книги и сестру Кассандру, рядом с которой прожила всю жизнь. Кассандра была обручена, но после того, как ее жених, отправившись в заморскую миссию капелланом, умер от желтой лихорадки, предпочла поискам любви тихую жизнь рядом с великой сестрой. Однако после смерти Джейн Кассандру тоже ждали 15 минут славы: именно она сожгла практически всю переписку писательницы, оставив биографов Остин без ценнейшего фактического материала. Зачем она сделала это, до сих пор гадают как историки, так и писатели, увидевшие в истории Кассандры Остин интригующий драматический сюжет.