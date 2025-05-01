Излучения: по московским сценам бродили физики, разбойники и роботы-пылесосы

«Таганка» выпускает каждый месяц по одной или две премьеры, но эта однозначно обречена на успех. Во-первых, история Анны Карениной и компании о поисках любви и счастья по-прежнему нас волнует, а затронутые в ней философские вопросы не теряют актуальности, во-вторых, режиссер Александр Карпушин сделал очень стильный и динамичный спектакль, а таганковцы талантливо воплотили его замысел. Запоминаются не только исполнители центральных ролей — Дарья Авратинская (Анна), Павел Левкин (Вронский), Антон Ануров (Каренин), Роман Колотухин (Стива), но и создавшие образы второго плана Анастасия Колпикова (мать Вронского), Александра Басова (Долли) и так до Максима Трофимчука, сыгравшего тапера.