Потехам час: выставка Бориса Кустодиева показывает русские веселья

Кстати, шедевр из Русского музея в экспозиции, конечно, представлен и, более того, находится на самом видном месте, в центре главного зала. Есть и знаменитый портрет Шаляпина. Впрочем, идти сюда стоит не только и не столько ради них. Весь проект в целом оказывается своего рода ностальгией по той хлебосольной, развеселой матушке-России, которой, наверное, в реальности никогда и не существовало. Точнее, народные гуляния-то были, катания на санях зимой, ярмарочные забавы и уютные чаепития на верандах — тоже. Но было и много другого. Того, что показывал на своих картинах Василий Перов, а в книгах — Федор Достоевский. Того, что привело к революциям 1905-го, а затем и 1917-го. А позже — к бедам советского времени.