XI Международный онкологический форум «Белые ночи — 2025» откроется 2 июля в Петербурге

Форум проводится уже в одиннадцатый раз — впервые он прошел в 2015 году. С тех пор число его участников неизменно растет. В 2024 году на нем выступили специалисты из Германии, Испании, Турции, Израиля, США, Китая, Франции, Австралии, Великобритании и многих других стран. Всего география его у частников охватила 29 стран и 265 городов мира. Ожидается, что в этом году к форуму присоединится не меньшее количество российских и иностранных участников. Кроме очных мероприятий в его работе запланированы ежедневные онлайн-трансляции.