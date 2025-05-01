XI Международный онкологический форум «Белые ночи — 2025» откроется 2 июля в Петербурге

В Санкт-Петербурге со 2 по 5 июля 2025 года пройдет XI Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 2025». Одно из самых значимых мероприятий в российском здравоохранении соберет на своей площадке ведущих отечественных и зарубежных онкологов. Специалисты обсудят самые актуальные направления современной онкологии и медицинских инноваций.
Форум проводится уже в одиннадцатый раз — впервые он прошел в 2015 году. С тех пор число его участников неизменно растет. В 2024 году на нем выступили специалисты из Германии, Испании, Турции, Израиля, США, Китая, Франции, Австралии, Великобритании и многих других стран. Всего география его у частников охватила 29 стран и 265 городов мира. Ожидается, что в этом году к форуму присоединится не меньшее количество российских и иностранных участников. Кроме очных мероприятий в его работе запланированы ежедневные онлайн-трансляции.
Форум «Белые ночи 2025» ежегодно входит в план научно-практических мероприятий Минздрава РФ. Его организатором выступает Ассоциация онкологов Северо-Запада, главным научным партнером — Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова. В форуме примут участие ведущие российские онкологи, в том числе главные внештатные специалисты-онкологи Минздрава России и руководители крупнейших онкологических центров страны.
Программа включает мероприятия самого разного формата: запланировано проведение десятков профильных сессий и симпозиумов, участники которых познакомятся с новейшими исследованиями и клиническим опытом по различным видам онкологических заболеваний.
На форуме пройдут сессии «живой хирургии» — онлайн-трансляции из ведущих клиник, во время которых хирурги в режиме реального времени поделятся своим опытом.
В день открытия, 2 июля, запланированы мастер-классы по лечению нейроонкологических заболеваний, в том числе онкогинекологических заболеваний и рака молочных желез. Важным направлением работы форума станет изучение новых методов диагностики и лечения: участники познакомятся с современными подходами к скринингу и молекулярной диагностике, инновационной лекарственной терапии и передовыми технологиями лучевой терапии.
Еще одним интересным блоком программы станет знакомство с цифровыми инновациями и возможностями искусственного интеллекта. Эксперты расскажут о применении ИИ в клинической практике наряду с другими новыми технологиями. Отдельная группа мероприятий предназначена для молодых врачей и ученых, которые хотят активно развиваться на профессиональном поприще.
«Проведение форума подчеркнет важность консолидации медицинского сообщества и обмена опытом для эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями. Такой масштабный диалог призван не только познакомить специалистов с передовыми достижениями, но и объединить их усилия перед лицом одной из самых серьезных угроз здоровью населения — рака. Объединяя на одной площадке врачей, ученых и организаторов здравоохранения, “Белые ночи” помогают ускорить внедрение инноваций в практику и повысить эффективность онкологической помощи, что отвечает главной цели форума — повышению качества лечения и снижению заболеваемости и смертности от рака», — сообщили организаторы мероприятия.