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В Финляндии предотвратили посадку на мель танкера с российской нефтью

В Финляндии была предотвращена посадка на мель танкера, перевозившего российскую нефть. Об этом сообщили в пресс-службе Береговой охраны страны.

В Финляндии была предотвращена посадка на мель танкера, перевозившего российскую нефть. Об этом сообщили в пресс-службе Береговой охраны страны.

Инцидент произошел в международных водах у маяка Кольбодегрунд, недалеко от Хельсинки. Уточняется, что танкер принадлежал так называемому теневому флоту, который нарушает западные санкции.

По информации береговой охраны, судно двигалось в западном направлении и, если бы не вмешательство Морского центра, через десять минут могло бы оказаться на мели.

— После того как Морской центр сообщил об этом по радио, судно изменило курс и таким образом избежало мели, — говорится в сообщении.

20 апреля в Холмском морском торговом порту произошел разлив нефтепродуктов. Инцидент произошел при перекачке топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук», находящегося на шестом причале ПАО «Холмский морской торговый порт» в городе Холмске, произошел разлив нефтепродуктов.

Еще один инцидент произошел в Польше. Там в Государственной пожарной службе страны сообщили, что на нефтепроводе «Дружба» произошла утечка нефтепродуктов. Специалисты отметили, что опасности для местных жителей нет, а утечка не угрожает взрывом или пожаром.