Недостаточно Орбакайте. Почему Прибалтика закрыла въезд для дочери Пугачёвой

Такое, правда, с гораздо большими последствиями происходило с беглыми банкирами Петром Авеном и Михаилом Фридманом. Напомним, на Западе заморозили все их активы, требуя максимальной активности в противодействии России и поддержке Украины. Небольшие послабления появились лишь тогда, когда бизнесмены стали расставаться со своими миллиардами — отдали имущество в Незалежной, стали перечислять деньги ВСУ и в различные западные благотворительные фонды. И даже сейчас оба, судя по их же словам, живут на голодном пайке — из замороженных счетов коммерсантов им выделяют небольшие деньги на существование. Несмотря на то что Орбакайте не бизнесмен и не владеет замками в Европе, на Западе певица пока не бедствует.