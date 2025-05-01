Bloomberg: ЕС предложит США торговые инициативы на следующей неделе

Согласно имеющимся данным, в документе отдельное внимание уделено трем ключевым направлениям: снижению торговых ограничений между ЕС и США, стимулированию роста европейских инвестиций в американскую экономику, а также совместной работе по решению глобальных экономических проблем, включая вопросы, связанные с китайскими сталелитейными мощностями и их влиянием на мировой рынок.