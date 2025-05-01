Bloomberg: ЕС предложит США торговые инициативы на следующей неделе

Как сообщает агентство Bloomberg, Евросоюз уже на следующей неделе планирует передать американской администрации свои инициативы по запуску торговых переговоров.
Согласно имеющимся данным, в документе отдельное внимание уделено трем ключевым направлениям: снижению торговых ограничений между ЕС и США, стимулированию роста европейских инвестиций в американскую экономику, а также совместной работе по решению глобальных экономических проблем, включая вопросы, связанные с китайскими сталелитейными мощностями и их влиянием на мировой рынок.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз разрабатывает запасной вариант санкционной политики против России на случай, если администрация президента США Дональда Трампа не согласится на переговоры по украинскому кризису.