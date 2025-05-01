В России начались длинные майские праздники

«Россиян ждут праздничные выходные с 1 по 4 мая. Такой продолжительный отдых получился за счет переноса нерабочих дней, утвержденного правительством РФ», — сказала Лопатина.
Она объяснила, что пятница 2 мая станет выходным днём за счёт переноса с субботы 4 января. Таким образом, первый блок майских праздников продлится с четверга по воскресенье.
«Перенос выходных дней, совпадающих с праздниками, предусмотрен Трудовым кодексом и позволяет не терять дополнительное время отдыха. Это делается для более рационального распределения рабочих и нерабочих дней в течение года», — объяснила эксперт.