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В России начались длинные майские праздники

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Длинные майские праздники начинаются в России 1 мая и продлятся четыре дня по воскресенье 4 мая, напомнила РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

Источник: © РИА Новости

«Россиян ждут праздничные выходные с 1 по 4 мая. Такой продолжительный отдых получился за счет переноса нерабочих дней, утвержденного правительством РФ», — сказала Лопатина.

Она объяснила, что пятница 2 мая станет выходным днём за счёт переноса с субботы 4 января. Таким образом, первый блок майских праздников продлится с четверга по воскресенье.

«Перенос выходных дней, совпадающих с праздниками, предусмотрен Трудовым кодексом и позволяет не терять дополнительное время отдыха. Это делается для более рационального распределения рабочих и нерабочих дней в течение года», — объяснила эксперт.