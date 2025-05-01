Кто может получить дачу бесплатно и как это сделать

— Собственник жилого дома, построенного до введения в действие Земельного кодекса РФ (30 октября 2001 года), имеет право на бесплатное приобретение земельного участка, на котором расположен такой дом. Наследник также имеет такое право. То есть если вы проживаете в доме, собственность на который оформлена до введения в действие Земельного кодекса, то можете обратиться сначала к кадастровому инженеру, а потом — в орган местного самоуправления для формирования земельного участка, а затем — бесплатного оформления его в собственность, — добавил Алексей Подпалый.