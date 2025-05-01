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В Ингушетии увековечили память погибших в годы ВОВ грузинских летчиков

Первые упоминания о заброшенном захоронении летчика в Вежарий-Юрте появились в 2010-х годах.

Источник: Аргументы и факты

В Малгобекском районе Ингушетии почтили память пяти грузинских лётчиков, погибших в 1942 году во время Малгобекской оборонительной операции. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Церемония прошла в селе Вежарий-Юрт, где был установлен новый обелиск с именами погибших героев: Ростиашвили Шоты Петровича, Георгелашвили Бахтана Захаровича, Абуашвили Николая Владимировича, Тетрадзе Георгия Филипповича и Сандухадзе Рубена Никифоровича.

Сведения о заброшенном захоронении одного из лётчиков начали появляться ещё в 2010-х годах. Местные жители вспоминали о старом советском обелиске с грузинской фамилией и красной звездой, который со временем пришёл в упадок. В 2023 году поисковый отряд «Малгобек» обнаружил новые данные, однако установить точную личность захороненного так и не удалось. В связи с этим было принято решение установить памятник всем пятерым грузинским военным, участвовавшим в обороне.

По словам Калиматова, подвиг этих лётчиков стал символом единства многонационального народа Советского Союза в борьбе с фашизмом и остаётся важной частью общей исторической памяти народов России.