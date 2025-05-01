В Ингушетии увековечили память погибших в годы ВОВ грузинских летчиков

Сведения о заброшенном захоронении одного из лётчиков начали появляться ещё в 2010-х годах. Местные жители вспоминали о старом советском обелиске с грузинской фамилией и красной звездой, который со временем пришёл в упадок. В 2023 году поисковый отряд «Малгобек» обнаружил новые данные, однако установить точную личность захороненного так и не удалось. В связи с этим было принято решение установить памятник всем пятерым грузинским военным, участвовавшим в обороне.