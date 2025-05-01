Регулярные рейсы из Абхазии в Москву и Петербург стартуют 1 мая: первых пассажиров решено одарить подарками

С 1 мая между Абхазией и Россией стартует регулярное авиасообщение. Первый рейс проследует по маршруту Москва — Сухум. Регулярное авиасообщение между сторонами прекратилось в 1993 году. О грядущих рейсах сообщили в администрации президента Абхазии, цитирует ТАСС.