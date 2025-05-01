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Регулярные рейсы из Абхазии в Москву и Петербург стартуют 1 мая: первых пассажиров решено одарить подарками

Регулярное авиасообщение между Абхазией и Россией начинается впервые с 1993 года.

Источник: Комсомольская правда

С 1 мая между Абхазией и Россией стартует регулярное авиасообщение. Первый рейс проследует по маршруту Москва — Сухум. Регулярное авиасообщение между сторонами прекратилось в 1993 году. О грядущих рейсах сообщили в администрации президента Абхазии, цитирует ТАСС.

Возобновление регулярных полетов пройдет в праздничной обстановке. Первые пассажиры получат подарки на память. Рейсы в Петербург также начнутся с 1 мая. Полеты будут совершаться раз в неделю.

«В церемонии открытия аэропорта примет участие президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. С учетом важности этого долгожданного события приглашены депутаты парламента, члены правительства и Общественной палаты, руководители всех без исключения общественных и политических организаций, партий», — рассказали в администрации.

Компания «Аэрофлот», между тем, заявила, что не планирует выполнять ни регулярные, ни чартерные рейсы в Абхазию.