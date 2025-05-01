График работы соцучреждений Москвы изменен с 1 по 4 мая

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. График работы социальных учреждений Москвы изменен с 1 по 4 мая в связи с майскими праздниками.
Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что взрослые поликлиники 1 и 4 мая открыты с 09.00 до 16.00, а 2 и 3 мая — с 09.00 до 18.00. Помощь на дому окажут по такому же графику, в эти же часы будут работать и кабинеты ОРВИ. Детские поликлиники 2 и 3 мая принимают пациентов с 09.00 до 15.00. Во все праздничные дни медицинскую помощь детям на дому окажут с 09.00 до 15.00, кабинеты ОРВИ также будут открыты с 09.00 до 15.00. Молочно-раздаточные пункты сохраняют прежний график работы — с 06.30 до 15.00.
Кроме того, женские консультации работают 2 и 3 мая с 09.00 до 18.00, а 1 и 4 мая открыты только те учреждения, которые имеют 10 и более участков. Они работают с 09.00 до 16.00 часов.
Также центры московского долголетия, центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера», центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего», учебный центр «Профессионал», реабилитационные учреждения для людей с особенностями здоровья, а также семейные центры закрыты с 1 по 4 мая. Кроме того, у школьников и студентов колледжей с 1 по 4 мая — неучебные дни.
Помимо этого, столичные центры госуслуг «Мои документы» не принимают заявителей 1 мая. В столичных дворцах бракосочетания 1 и 2 мая — выходные дни. Дворцы бракосочетания № 1 и 4 и офисы ЗАГС в центрах государственных услуг «Мои документы» закрыты 1 мая. Кроме того, 2 мая церемонии бракосочетания пройдут на выездных площадках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья».
Также архивно-информационный отдел закрыт в столице с 1 по 4 мая. В связи с выходными и праздничными днями Главархив Москвы будет работать по новому графику. С 30 апреля по 4 мая читальный зал закрыт.
Все государственные ветеринарные клиники города продолжают работу в обычном режиме. Они принимают пациентов ежедневно, а Московская ветеринарная станция на улице Юннатов, дом 16а — круглосуточно.