График работы соцучреждений Москвы изменен с 1 по 4 мая

Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что взрослые поликлиники 1 и 4 мая открыты с 09.00 до 16.00, а 2 и 3 мая — с 09.00 до 18.00. Помощь на дому окажут по такому же графику, в эти же часы будут работать и кабинеты ОРВИ. Детские поликлиники 2 и 3 мая принимают пациентов с 09.00 до 15.00. Во все праздничные дни медицинскую помощь детям на дому окажут с 09.00 до 15.00, кабинеты ОРВИ также будут открыты с 09.00 до 15.00. Молочно-раздаточные пункты сохраняют прежний график работы — с 06.30 до 15.00.