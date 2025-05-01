Ночь ведьм, ландыши и костры: первомайские традиции со всего света

Поэт Дон Бландинг в 1927 году придумал первомайский праздник на Гавайях — День цветочной гирлянды леи. Ожерелья из жасмина, орхидей и других цветов вручают каждому прибывшему на остров гостю. На каждом гавайском острове свои цвета леи: у Мауи — розовый, у Оаху — жёлтый, а на Большом острове — красный. В Гонолулу в 2009 году даже поставили рекорд: сплели бусы длиной 162,5 метра.