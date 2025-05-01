Авторы обращения о госнаградах пензенского депутата извинились перед ним

Изначально авторы обращения просили проверить подлинность ордена Мужества и советской медали «За отвагу», с которыми, как предполагалось, Иванов появился на фотографиях в соцсетях. Также ими был направлен запрос в полицию для оценки законности хранения и получения указанных наград. В ответ на обвинения депутат представил подтверждающие документы — наградные книжки, и опроверг претензии в свой адрес. В региональном управлении МВД подтвердили факт проведения проверки по заявлению.