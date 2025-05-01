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Авторы обращения о госнаградах пензенского депутата извинились перед ним

Авторы требовали проверить законность ношения государственных наград РФ депутатом пензенской городской думы Алексеем Ивановым (ЕР).

Источник: Аргументы и факты

Шестеро подписантов, среди которых трое ветеранов спецназа и трое участников специальной военной операции, отозвали ранее направленное обращение с требованием проверить законность ношения государственных наград депутатом Пензенской городской думы Алексеем Ивановым.

В опубликованном коллективном письме, адресованном спикеру гордумы Денису Соболеву, они выразили сожаление по поводу ситуации и извинились перед депутатом, заявив, что их действия не были направлены на умаление достоинства ветерана.

Изначально авторы обращения просили проверить подлинность ордена Мужества и советской медали «За отвагу», с которыми, как предполагалось, Иванов появился на фотографиях в соцсетях. Также ими был направлен запрос в полицию для оценки законности хранения и получения указанных наград. В ответ на обвинения депутат представил подтверждающие документы — наградные книжки, и опроверг претензии в свой адрес. В региональном управлении МВД подтвердили факт проведения проверки по заявлению.

Письмо с извинениями, датированное 30 апреля, подписали Валерий Ардеев, Валерий Гостев, Руслан Логинов, Денис Богатов, Олег Токарев и Никита Хлопцев.

Спикер гордумы Денис Соболев назвал ситуацию попыткой политической манипуляции, заявив, что инцидент с подписантами исчерпан, но ответственность за распространение ложных обвинений и дискредитацию депутата будет требоваться с тех, кто, по его мнению, использовал ветеранов в политических целях.

Согласно данным на сайте гордумы, Алексей Иванов проходил службу в разведывательной роте 7-й гвардейской ВДВ в середине 1990-х, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и служил в миротворческом контингенте ООН в бывшей Югославии. Он является ветераном боевых действий и награждён рядом государственных и ведомственных наград, включая орден Мужества и медаль «За отвагу». С 2024 года состоит в партии «Единая Россия», ранее был членом КПРФ.