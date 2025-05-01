«Барселона» и «Интер» сыграли со счётом 3:3 в первом матче ½ финала ЛЧ

Счёт открыл Маркус Тюрам на 1-й минуте. Этот мяч стал самым быстрым в истории полуфиналов турнира. На 21-й минуте Дензел Дюмфрис увеличил преимущество гостей. «Барселона» ответила двумя голами — отличились Ламин Ямаль (24-я минута) и Ферран Торрес (38). Во втором тайме Дюмфрис снова вывел «Интер» вперёд (64), но уже через минуту мяч после мощного удара Рафиньи от перекладины попал в спину вратарю миланцев Яну Зоммеру и отскочил в ворота.
Ответная встреча состоится 6 мая в Милане. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В нынешнем розыгрыше клуб выбыл на стадии четвертьфинала, уступив лондонскому «Арсеналу».
Ранее «Барселона» в 32-й раз выиграла Кубок Испании, обыграв в финале «Реал Мадрид» со счётом 3:2. Решающая встреча в Севилье стала настоящим испытанием для команд, поскольку основное время завершилось вничью, а победитель определился лишь в дополнительное время.