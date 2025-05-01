«Барселона» и «Интер» сыграли со счётом 3:3 в первом матче ½ финала ЛЧ

Счёт открыл Маркус Тюрам на 1-й минуте. Этот мяч стал самым быстрым в истории полуфиналов турнира. На 21-й минуте Дензел Дюмфрис увеличил преимущество гостей. «Барселона» ответила двумя голами — отличились Ламин Ямаль (24-я минута) и Ферран Торрес (38). Во втором тайме Дюмфрис снова вывел «Интер» вперёд (64), но уже через минуту мяч после мощного удара Рафиньи от перекладины попал в спину вратарю миланцев Яну Зоммеру и отскочил в ворота.