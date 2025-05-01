Минкульт Украины обратился в СБУ из-за клипа певицы Валерии

Министерство культуры Украины направило обращение в СБУ после выхода клипа российской певицы Валерии, снятого среди городских руин. Об этом сообщает издание «Страна».
Так, министр культуры Николай Точицкий прокомментировал клип Валерии на песню «С чего начинается Родина», заявив о направлении запроса в СБУ для выяснения места проведения съемок.
Напомним, что Валерия исполнила кавер на классическую советскую композицию «С чего начинается Родина» (музыка Вениамина Баснера, стихи Михаила Матусовского). Информация об этом поступила от Станислава Калинкина, бывшего ассистента продюсера Иосифа Пригожина.
Ранее обозреватель KP.RU Александр Гамов рассказал о смысле песни «С чего начинается Родина». По его словам, композиция создана специально для кинокартины режиссера Владимира Басова «Щит и меч», где показана работа советской разведки в период 1941—1945 годов, где агенты выполняли задания на территории противника.