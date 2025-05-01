Минкульт Украины обратился в СБУ из-за клипа певицы Валерии

Ранее обозреватель KP.RU Александр Гамов рассказал о смысле песни «С чего начинается Родина». По его словам, композиция создана специально для кинокартины режиссера Владимира Басова «Щит и меч», где показана работа советской разведки в период 1941—1945 годов, где агенты выполняли задания на территории противника.