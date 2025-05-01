Кабмин РФ одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Мьянмой

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил проект соглашения между российским кабмином и правительством Мьянмы о безвизовом режиме, распоряжение обнародовано на портале правовой информации.
Благодаря соглашению, касающемуся взаимной отмены визовых требований, россияне и граждане Мьянмы смогут «въезжать, следовать транзитом и пребывать на территории» другого государства — участника «соглашения без виз».
При этом данное правило не распространяется на въезжающих для «постоянного проживания», обучения, а также трудовой деятельности.
В случае пребывания на территории страны свыше 30 дней «за одну поездку», также следует получить визу. он также должен будет получить визу.
Отметим, что предельный суммарный срок пребывания без визы в течение одного года российская сторона и власти Мьянмы «установят самостоятельно в соответствии с законодательством».
В настоящее время максимальный срок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации без визы составляет до 90 дней в год.
Ранее сообщалось, что МИД РФ внёс технические правки в текст соглашения и направил его мьянманской стороне.