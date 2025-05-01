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США и Украина подписали сделку о полезных ископаемых

Вашингтон и Киев подписали соглашение по редкоземельным металлам Украины.

Американская сторона долгое время добивалась ресурсной сделки с Киевом. Так Украина сможет закрыть долг перед Соединенными Штатами. Как итог, спустя несколько месяцев переговоров, Киев и Вашингтон подписали сделку о полезных ископаемых, сообщает корреспондент Bloomberg.

Соглашение предоставит США доступ к инвестиционным проектам по разработке ресурсов Украины, включая алюминий, нефть и природный газ. Теперь, отмечается в материале, Киев заручился поддержкой Вашингтона.

«После недель препирательств украинских и американских чиновников по поводу текста, в начале этой недели наметился импульс к прорыву… Обе стороны договорились об основном соглашении, но обсуждали технические детали», — поясняется в тексте статьи.

Представитель Госдепа США Тэмми Брюс подчеркнула, что сделка Киева и Вашингтона не имеет ничего общего с мирным соглашением России и Украины. По ее словам, это отдельные процессы.