В Белом доме осудили подход Уиткоффа к переговорам

30 апреля Уиткофф, побывав в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным, назвал его «впечатляющим местом». О готовящемся визите Уиткоффа в Москву сообщил помощник президента России Владимир Ушаков. Позже это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Уже 25 апреля ближе к 11:00 самолет Уиткоффа приземлился во Внукове. Кроме того, он встретился со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, вместе с которым прогулялся по центру Москвы.