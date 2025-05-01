В Белом доме осудили подход Уиткоффа к переговорам

В администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом спецпосланника Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном. Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на источники.
По информации издания, Уиткофф не устраивает чиновников своим стилем ведения переговоров. Он стал «личным послом» Трампа при президенте России Владимире Путине и одновременно занимается повесткой по Ближнему Востоку. Уиткофф участвует в высокоуровневых встречах самостоятельно, что вызывает критику.
Кроме того, во время поездок в Россию он использовал российских переводчиков, что нарушило «давнюю дипломатическую процедуру». Наличие двух переговорщиков, включая специального представителя по Украине Кита Келлога, усложняет процесс урегулирования конфликта на Украине, говорится в статье.
30 апреля Уиткофф, побывав в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным, назвал его «впечатляющим местом». О готовящемся визите Уиткоффа в Москву сообщил помощник президента России Владимир Ушаков. Позже это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Уже 25 апреля ближе к 11:00 самолет Уиткоффа приземлился во Внукове. Кроме того, он встретился со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, вместе с которым прогулялся по центру Москвы.