Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме осудили подход Уиткоффа к переговорам

В администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом спецпосланника Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном. Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на источники.

В администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом спецпосланника Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном. Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на источники.

По информации издания, Уиткофф не устраивает чиновников своим стилем ведения переговоров. Он стал «личным послом» Трампа при президенте России Владимире Путине и одновременно занимается повесткой по Ближнему Востоку. Уиткофф участвует в высокоуровневых встречах самостоятельно, что вызывает критику.

Кроме того, во время поездок в Россию он использовал российских переводчиков, что нарушило «давнюю дипломатическую процедуру». Наличие двух переговорщиков, включая специального представителя по Украине Кита Келлога, усложняет процесс урегулирования конфликта на Украине, говорится в статье.

30 апреля Уиткофф, побывав в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным, назвал его «впечатляющим местом». О готовящемся визите Уиткоффа в Москву сообщил помощник президента России Владимир Ушаков. Позже это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Уже 25 апреля ближе к 11:00 самолет Уиткоффа приземлился во Внукове. Кроме того, он встретился со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, вместе с которым прогулялся по центру Москвы.