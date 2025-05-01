США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах

Свириденко отметила, что Украина сохранит полное владение и контроль над своими ресурсами, а управление фондом будет осуществляться на равных условиях. Также в соглашении отсутствуют упоминания о долговых обязательствах Украины перед США. Договоренность включает налоговые гарантии, согласно которым доходы и взносы фонда не будут облагаться налогом ни в США, ни на Украине, что позволит максимизировать результаты инвестиций.