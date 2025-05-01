США и Украина подписали соглашение по сделке о природных ресурсах

США и Украина заключили соглашение о доступе Вашингтона к доходам от продажи украинских природных ресурсов. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщило агентство Bloomberg, позже информацию подтвердил подтвердили американский Минфин и украинское Минэкономразвития.
— Это соглашение ясно дает понять России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого — свободная, суверенная и процветающая в долгосрочной перспективе Украина, — заявил глава Минфина США Скотт Бессент.
Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев подписал соглашение с Вашингтоном о полезных ископаемых. В рамках этого соглашения будет создан Инвестиционный фонд восстановления Украины, который привлечет глобальные инвестиции в страну.
Свириденко отметила, что Украина сохранит полное владение и контроль над своими ресурсами, а управление фондом будет осуществляться на равных условиях. Также в соглашении отсутствуют упоминания о долговых обязательствах Украины перед США. Договоренность включает налоговые гарантии, согласно которым доходы и взносы фонда не будут облагаться налогом ни в США, ни на Украине, что позволит максимизировать результаты инвестиций.
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