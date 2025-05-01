«Вызывает разочарование»: в администрации Трампа раскритиковали подходы Уиткоффа к переговорам

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф на прошлой неделе прибыл в Москву для переговоров с российскими представителями. Он встретился с главой государства Владимиром Путиным. В администрации Дональда Трампа заявили о разочаровании в подходах Стивена Уиткоффа в отношении переговорного процесса, пишет New York Post.