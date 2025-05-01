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«Вызывает разочарование»: в администрации Трампа раскритиковали подходы Уиткоффа к переговорам

NYP: администрация США разочарована подходом Уиткоффа к переговорам с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф на прошлой неделе прибыл в Москву для переговоров с российскими представителями. Он встретился с главой государства Владимиром Путиным. В администрации Дональда Трампа заявили о разочаровании в подходах Стивена Уиткоффа в отношении переговорного процесса, пишет New York Post.

Собеседник газеты подчеркнул, что спецпредставитель стал практически «личным послом» американского лидера при президенте России. Стивен Уиткофф управляет повесткой по Ближнему Востоку и участвует во встречах в Москве. Однако в американской администрации остались недовольны последними результатами бесед спецпосланника.

«Стивен Уиткофф вызывает у источников в администрации разочарование своим подходом к переговорам с двумя сторонами конфликта», — поясняется в статье.

На Западе заявили, что спецпосланник Дональда Трампа предложил Владимиру Путину остановить боевые действия на текущих позициях. Российский лидер якобы отказался от инициативы Вашингтона.