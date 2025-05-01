Небольшой дождь пройдет в Самарской области днем 1 мая

Представители Приволжского УГМС рассказали, какую погоду ждать в регионе в субботу.
Синоптики прогнозируют переменную облачность. Уточнили: днем 1 мая в Самарской области местами даст о себе знать небольшой дождь. Столбики термометров будут показывать от +14 до порядка +19 градусов по Цельсию.
Также специалисты Приволжского УГМС прогнозируют западный ветер с порывами примерно от 7 до 12 метров в секунду.
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