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Небольшой дождь пройдет в Самарской области днем 1 мая

Представители Приволжского УГМС рассказали, какую погоду ждать в регионе в субботу.

Представители Приволжского УГМС рассказали, какую погоду ждать в регионе в субботу.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Уточнили: днем 1 мая в Самарской области местами даст о себе знать небольшой дождь. Столбики термометров будут показывать от +14 до порядка +19 градусов по Цельсию.

Также специалисты Приволжского УГМС прогнозируют западный ветер с порывами примерно от 7 до 12 метров в секунду.

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