На Эверест больше не пустят неопытных альпинистов

В Непале более 400 гор, открытых для восхождения. 74 из них достигают в высоту более семи тысяч метров. Однако, по словам властей, эти вершины не пользуются популярностью у альпинистов. Сейчас международные экспедиции просят разрешить восхождение на Эверест после любой горы высотой семь тысяч метров, а не только расположенной именно в Непале.