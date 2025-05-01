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13-летний подросток из Ставропольского края отказался сесть на встрече с Путиным: чем это объяснено

Подросток объяснил кавказским воспитанием отказ от предложения Путина сесть.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин выступил на марафоне общества «Знание». Один из участников, 13-летний Никита Гоголев, зачитал в присутствии главы государства отрывок из стихотворения. После выступления подросток отказался снова сесть на место, объяснив это кавказским воспитанием.

Владимир Путин отреагировал на решение чтеца. Он подчеркнул, что в России уважают традиции различных народов, в том числе, жителей Кавказа. Именно эти ценности формируют характер человека.

«Владимир Владимирович, я просто родился и вырос на Кавказе. И у нас принято, что, когда старшие говорят, младшие стоят», — ответил Никита Гоголев на просьбу президента сесть.

Подросток также отметил сходства с Владимиром Путиным. Он сообщил, что так же, как и российский лидер, родился в октябре и занимается дзюдо.