Матч российской молодёжной лиги завершился массовым побоищем с участием всех хоккеистов

В среду «Кристалл» одержал победу над «Гранитом» со счётом 7:3 в третьем матче полуфинала, закрыв серию (3−0). Сразу после финальной сирены на льду разгорелась масштабная потасовка. В ней приняли участие не только игроки, находившиеся на площадке, но и хоккеисты, выбежавшие со скамейки запасных.