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Матч российской молодёжной лиги завершился массовым побоищем с участием всех хоккеистов

Матч Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ) между саратовским МХК «Кристалл» и чеховским «Гранитом» завершился массовой дракой. Видео побоища поделился телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Источник: Life.ru

В среду «Кристалл» одержал победу над «Гранитом» со счётом 7:3 в третьем матче полуфинала, закрыв серию (3−0). Сразу после финальной сирены на льду разгорелась масштабная потасовка. В ней приняли участие не только игроки, находившиеся на площадке, но и хоккеисты, выбежавшие со скамейки запасных.

Ледовое побоище после разгромной победы саратовцев. Видео © Telegram / Хоккей без зрителей.

По итогам игры хоккеисты «Кристалла» получили 30 штрафных минут, а игроки «Гранита» — 170. В финале Кубка регионов МХК «Кристалл» встретится с МХК «Тамбов». На данный момент информация о возможных санкциях к командам со стороны лиги отсутствует.

Ранее в Москве произошла драка между двумя водителями возле торгового центра XL в Бескудниковском районе. Конфликт начался на светофоре, в нём приняли участие водитель автомобиля «Шевроле» и водитель грузовика.