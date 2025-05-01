Матч российской молодёжной лиги завершился массовым побоищем с участием всех хоккеистов

В среду «Кристалл» одержал победу над «Гранитом» со счётом 7:3 в третьем матче полуфинала, закрыв серию (3−0). Сразу после финальной сирены на льду разгорелась масштабная потасовка. В ней приняли участие не только игроки, находившиеся на площадке, но и хоккеисты, выбежавшие со скамейки запасных.
Ледовое побоище после разгромной победы саратовцев. Видео © Telegram / Хоккей без зрителей.
По итогам игры хоккеисты «Кристалла» получили 30 штрафных минут, а игроки «Гранита» — 170. В финале Кубка регионов МХК «Кристалл» встретится с МХК «Тамбов». На данный момент информация о возможных санкциях к командам со стороны лиги отсутствует.
Ранее в Москве произошла драка между двумя водителями возле торгового центра XL в Бескудниковском районе. Конфликт начался на светофоре, в нём приняли участие водитель автомобиля «Шевроле» и водитель грузовика.