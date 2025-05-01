Киев подтвердил подписание сделки с США по ископаемым

Украинская сторона подтвердила подписание договорённости с Соединёнными Штатами о минеральных ресурсах, соответствующее заявление сделала министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Она утверждает, что, согласно сделке, ископаемые ресурсы на украинской территории остаются «в собственности и под контролем Киева».
«Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности — это закреплено соглашением», — заявила министр.
Заявление обнародовано в социальной сети Facebook.
Свириденко также заявила, что Украина и США будут «совместно управлять инвестфондом». Она добавила, что данный фонд будет расти за счёт лицензий.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины.
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