В ГД предложили разрешить иностранцам въезд в РФ со справкой об отсутствии ВИЧ

«Иностранец при пересечении государственной границы обязан иметь при себе и предъявить: медицинскую страховку, результаты анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита В и С, а также отсутствие заболевания сифилисом и туберкулезом, проведенных не ранее чем за 10 суток до дня въезда в Россию», — сказано в пояснительной записке.