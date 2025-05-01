В ГД предложили разрешить иностранцам въезд в РФ со справкой об отсутствии ВИЧ

Иностранцам, желающим работать в России, хотят расширить перечень требований для въезда в страну. В Госдуме предложили обязать мигрантов предъявлять справки об отсутствии туберкулеза и ВИЧ. Соответствующий законопроект разработал депутат Ярослав Нилов, пишет ТАСС.
Перечень требований, в целом, прилично расширят при принятии проекта. Депутат напомнил, что сейчас для трудовых мигрантов установлен срок медосвидетельствования в месяц. Если иностранцы планируют провести в РФ более 90 дней, то срок увеличивается до 90 дней.
«Иностранец при пересечении государственной границы обязан иметь при себе и предъявить: медицинскую страховку, результаты анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита В и С, а также отсутствие заболевания сифилисом и туберкулезом, проведенных не ранее чем за 10 суток до дня въезда в Россию», — сказано в пояснительной записке.
Депутат также предложил повысить МРОТ до 34 тысяч рублей. Кроме того, в РФ планируется установить нижнюю планку стоимости часа работы.