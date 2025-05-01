В Госдуме предложили учредить медаль ордена «За доблестный труд»

«В ходе проведения встреч с трудовыми коллективами в наш адрес поступают обращения, предлагающие установить дополнительные меры поощрения сотрудников, которые работают в системообразующих отраслях российской экономики, путем учреждения государственной награды РФ — медаль ордена “За доблестный труд”, по аналогии с действующей системой награждения орденом “За заслуги перед Отечеством” и медалью ордена “За заслуги перед Отечеством”… Просим Вас рассмотреть возможность поддержки данной инициативы», — сказано в обращении на имя помощника президента РФ, председателя комиссии при президенте по государственным наградам Дмитрия Миронова.