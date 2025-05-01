В Госдуме предложили учредить медаль ордена «За доблестный труд»

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Динар Гильмутдинов предлагают учредить медаль ордена «За доблестный труд», документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«В ходе проведения встреч с трудовыми коллективами в наш адрес поступают обращения, предлагающие установить дополнительные меры поощрения сотрудников, которые работают в системообразующих отраслях российской экономики, путем учреждения государственной награды РФ — медаль ордена “За доблестный труд”, по аналогии с действующей системой награждения орденом “За заслуги перед Отечеством” и медалью ордена “За заслуги перед Отечеством”… Просим Вас рассмотреть возможность поддержки данной инициативы», — сказано в обращении на имя помощника президента РФ, председателя комиссии при президенте по государственным наградам Дмитрия Миронова.
В документе отмечается, что в настоящее время в России существует госнаграда — орден «За доблестный труд». Однако, как отмечают парламентарии, данный орден можно получить при условии, что граждане ранее были награждены иной наградой за большие заслуги в трудовой деятельности, что затрудняет процесс получения.
По мнению инициаторов идеи, учреждение медали позволит поощрить большее количество достойных работников, а также будет дополнительно способствовать повышению престижа, признанию профессиональных заслуг граждан.
«Считаю важным и нужным учредить медаль ордена “За доблестный труд” для награждения трудящихся, не имеющих иных государственных наград. Люди работают сутками, вносят свой вклад в развитие российской экономики и достижение целей СВО, и заслуживают поощрения. Будем за это бороться», — рассказал РИА Новости Колунов.