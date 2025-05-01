Жительница США подала в суд на производителя Ozempic из-за потери зрения

Жительница США подала иск против компании Novo Nordisk, производителя препаратов для похудения Ozempic и Wegovy, утверждая, что столкнулась с потерей зрения после использования этих инъекций.
Силетт Митчелл, 64-летняя бабушка 11 внуков из Нью-Джерси, начала делать уколы в 2023 году и вскоре заметила ухудшение зрения, которое прогрессировало, несмотря на смену препарата с Wegovy на Ozempic. В результате ей был поставлен диагноз неартериитная передняя ишемическая оптическая нейропатия (NAION) в обоих глазах, что привело к постоянной потере зрения.
Митчелл убеждена, что ухудшение зрения связано с инъекциями, и намерена добиться компенсации от производителя.
— Мне больно думать, что я не смогу полностью видеть лица своих внуков и в полной мере переживать самые важные моменты в жизни моих близких, — цитирует женщину LADBible.
Мечта о стройной фигуре кажется вполне достижимой благодаря современным препаратам для снижения веса. Один из таких препаратов — «Оземпик», зарекомендовавший себя как средство, эффективно подавляющее аппетит и способствующее потере лишних килограммов. Одним из неприятных побочных эффектов стремительного похудения может стать феномен «оземпикового лица», рассказала «Вечерней Москве» пластический хирург клиники «Семейная» Оксана Решетняк.