Жительница США подала в суд на производителя Ozempic из-за потери зрения

Силетт Митчелл, 64-летняя бабушка 11 внуков из Нью-Джерси, начала делать уколы в 2023 году и вскоре заметила ухудшение зрения, которое прогрессировало, несмотря на смену препарата с Wegovy на Ozempic. В результате ей был поставлен диагноз неартериитная передняя ишемическая оптическая нейропатия (NAION) в обоих глазах, что привело к постоянной потере зрения.