Автомобилистам напомнили о штрафах в «шашлычный сезон»: главные предостережения водителям на майские

Автовладельцы могут заработать штрафы на природе.
С наступлением дачного сезона все больше людей отправляются за город для отдыха и пикников. При этом многие водители забывают о существующих правилах и ограничениях, которые распространяются на использование автомобилей как на приусадебных территориях, так и за пределами населенных пунктов. Несоблюдение установленных требований может привести к наложению штрафов, а в отдельных случаях — к изъятию транспортного средства. Подробнее — в материале URA.RU.
Штраф за парковку на газоне: какие штрафы грозят водителям.
Оставить машину за пределами своего участка, значит припарковать ее на газонеФото: Игорь_Меркулов © URA.RU.
Машина на лужайке — это парковка на газоне, что является административным правонарушением. Ответственность за это регламентируется региональным законодательством, поэтому и санкции за них разные.
Так, в Москве и Подмосковье за парковку за пределами приусадебного участка автовладельцу придется заплатить пять тысяч рублей. В Ленинградской и Тверской областях это нарушение оценено в 3−5 тысяч рублей, в Ярославской — в три тысячи рублей, а в Рязанской области оно обойдется лишь в одну тысячу рублей.
Мытье или ремонт машины: можно ли заниматься этим на даче.
Мытье загрязненных машин может представлять опасность для окружающей средыФото: Размик Закарян © URA.RU.
За мытье машины на даче или ее ремонт можно получить штраф. Стекающая с автомобиля грязная вода, попавшее в почву моторное масло или другие технические жидкости расцениваются как нарушение природоохранного законодательства.
Ответственность за это предусматривается региональным законодательством. В Подмосковье, за мойку машины вне специально отведенных мест грозит штраф в размере 3−5 тысяч рублей. А в Тверской области аналогичное нарушение на первый раз обойдется в 1,5−3 тысячи рублей, а в дальнейшем — в 4−5 тысяч рублей.
Нарушение правил перевозки грузов: можно ли ездить с открытым багажником.
Если груз выступает за габариты автомобиля, его нужно обозначить специальным знаком «Крупногабаритный груз’Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Попытка перевезти на дачу за один раз в легковушке стройматериалы, теплицу и саженцы — не только неудобно, но и опасно. За нарушение правил дорожного движения «Перевозка грузов» водителю по ст. 12.21 КоАП РФ грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
Груз не должен ограничивать обзор, закрывать фары или номера автомобиля. Выступающие части более, чем на один метр спереди или сзади или на 40 см сбоку, должны обозначаться знаком «Крупногабаритный груз» или светоотражателями. Ехать с открытым багажником можно при условии, что его открытая крышка не перекрывает задние огни, номер или затруднят обзор водителю, передали «Известия».
Можно ли заезжать на автомобиле на природную территорию или в заповедник.
Заезжать на машине в заказники, национальные парки, заповедники нельзяФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Заезд на автомобиле в заповедник или особо охраняемую природную территорию может обернуться конфискацией транспортного средства. В этом случае, независимо от того, водитель не заметил предупреждающую табличку или проехал умышленно в запретную зону, ему грозит штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей по ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Кроме того, данная статья предусматривает и возможность конфискации «орудия совершения правонарушения», коим в данном случае считается транспортное средство.
Парковка авто у водоема.
Парковка автомобилей в водоохранной зоне запрещенаФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Любители пляжного отдыха и автомобилистам-рыбакам могут забыть, что у водоема и в водоохранной зоне парковка запрещена. На границах акватории обязательно устанавливаются соответствующие информационные таблички и игнорировать их чревато штрафом.
Дело в том, что ч. 4 ст. 65 Водного Кодекса РФ запрещает «движение и стоянку транспортных средств за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие» в границах водоохранной зоны. Съезд с проезжей части и парковка машины на обочине внутри такой зоны согласно ст. 8.42 КоАП РФ предусматривают штраф в размере 3−4,5 тысячи рублей. Водоохранная зона различается размером и типом водоема, чтобы не ошибиться можно воспользоваться онлайн-картой Росреестра.