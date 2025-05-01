Автомобилистам напомнили о штрафах в «шашлычный сезон»: главные предостережения водителям на майские

С наступлением дачного сезона все больше людей отправляются за город для отдыха и пикников. При этом многие водители забывают о существующих правилах и ограничениях, которые распространяются на использование автомобилей как на приусадебных территориях, так и за пределами населенных пунктов. Несоблюдение установленных требований может привести к наложению штрафов, а в отдельных случаях к изъятию транспортного средства. Подробнее в материале URA.RU.