«Подумаем, надо у жителей спросить»: Владимир Путин оценил идею переименования Волгограда в Сталинград

Вместе с тем, появилось предложение временно переименовать и аэропорт Пулково. Он мог взять название «город-герой Ленинград». Однако официального ответа на запрос не было. При этом Пулково, уже традиционно, в честь Дня Победы обслужит ветеранов в бизнес-классах 3 и 12 мая. Такой же чести удостоятся сопровождающие. Обслуживание предполагает шведский стол и оборудованные зоны ожидания.