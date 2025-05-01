«Подумаем, надо у жителей спросить»: Владимир Путин оценил идею переименования Волгограда в Сталинград

Президент России Владимир Путин посетил марафон общества «Знание. Первые». Во время его выступления активист Регина Султанова попросила главу государства рассмотреть инициативу переименования Волгограда в Сталинград. Владимир Путин отметил, что такое решение должны принимать сами жители города.
Президент России положительно оценил идею о переименовании Волгограда. Он ответил, что над этим вопросом стоит подумать.
«Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить», — пояснил Владимир Путин.
Российский лидер, помимо прочего, подчеркнул присутствие логики в идее переименования города. Однако на итоговое решение будут влиять голоса людей. В 2023 году большинство волгоградцев высказались против инициативы. Жители посчитали, что в этом нет смысла. Волгоградцы, кроме того, уточнили, что не хотят «жить прошлым».
«Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название “Сталинград”, то, конечно, оно связано с Победой. Но надо все-таки выяснить отношение к этому большинства жителей», — подытожил Владимир Путин.
Президент России поддержал просьбу ветеранов переименовать аэропорт Волгограда в Сталинград. Губернатор области Андрей Бочаров сообщил, что люди попросили передать посыл главе государства. Инициаторы считают, что воздушной гавани стоит дать настоящее, мужественное и геройское название — аэропорт Сталинград.
Сказал — сделал. Владимир Путин вернул волгоградскому аэропорту его историческое название. Теперь воздушная гавань именуется «Сталинградом». Это сделано в целях увековечения Победы советского народа. Кроме того, город Волгоград на дни празднования юбилея Победы станет Сталинградом.
Вместе с тем, появилось предложение временно переименовать и аэропорт Пулково. Он мог взять название «город-герой Ленинград». Однако официального ответа на запрос не было. При этом Пулково, уже традиционно, в честь Дня Победы обслужит ветеранов в бизнес-классах 3 и 12 мая. Такой же чести удостоятся сопровождающие. Обслуживание предполагает шведский стол и оборудованные зоны ожидания.