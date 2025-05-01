В ГД предложили ввести бесплатные консультации психологов для бойцов СВО

Депутат также напомнил о законопроекте, который требует от пар с несовершеннолетними детьми проходить консультации у семейного психолога в случае развода. Он выразил уверенность в том, что принятие этого законопроекта поможет сохранить большое количество семей и улучшить атмосферу в них, передает РИА Новости.