В ГД предложили ввести бесплатные консультации психологов для бойцов СВО

Депутат Госдумы Игорь Антропенко из партии «Единая Россия» предложил внедрить возможность бесплатного посещения семейных психологов для участников специальной военной операции (СВО) и их супругов.
Он отметил, что в стране наблюдается рост числа разводов среди семей ветеранов, что связано с посттравматическим синдромом и недостаточной психологической поддержкой.
Антропенко подчеркнул, что возвращение к мирной жизни для бойцов СВО является сложным процессом, требующим специализированной помощи. Он добавил, что, хотя государство уже предоставляет поддержку в бытовых и юридических вопросах, психологическая адаптация остается недостаточно охваченной.
Депутат также напомнил о законопроекте, который требует от пар с несовершеннолетними детьми проходить консультации у семейного психолога в случае развода. Он выразил уверенность в том, что принятие этого законопроекта поможет сохранить большое количество семей и улучшить атмосферу в них, передает РИА Новости.
На сайте mos.ru в благотворительном сервисе появилась новая категория «Участникам боевых действий». На новой вкладке расскажут о том, как можно поддержать участников и ветеранов боевых действий, а также жителей приграничных регионов.