США расширит основания для отмены легального статуса иностранных студентов

Белый дом ужесточит правила пребывания для зарубежных студентов, добавив новые основания для депортации. Политика нынешней администрации США привела к усиленному контролю за тысячами иностранцев, многие из которых теперь живут в страхе перед высылкой. Об этом пишет The Washington Times.
При этом юристы, защищающие интересы иностранных учащихся, утверждают, что введенные изменения не только упрощают процедуру депортации, но и создают правовую основу для весенних решений администрации об аннулировании студенческих виз. Это, по мнению адвокатов, фактически разрешает ограничительную политику в отношении иностранных студентов.
В последние недели тысячи иностранных студентов по всей Америке неожиданно лишились легального статуса без конкретных объяснений. Многие из них обратились в суды с исками, и в ряде случаев судьи уже вынесли промежуточные решения, признав, что власти нарушили их права, действуя без соблюдения законных процедур.
Накануне KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп аннулировал 4000 виз для студентов, привлекавшихся за поджоги, грабежи и разбои.