США расширит основания для отмены легального статуса иностранных студентов

В последние недели тысячи иностранных студентов по всей Америке неожиданно лишились легального статуса без конкретных объяснений. Многие из них обратились в суды с исками, и в ряде случаев судьи уже вынесли промежуточные решения, признав, что власти нарушили их права, действуя без соблюдения законных процедур.