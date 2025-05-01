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Марко Рубио заявил, что администрация Байдена хранила досье на чиновника Трампа

По данным Рубио, администрация Байдена хранила досье на американцев, обвиняемых в распространении дезинформации.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио уличил администрацию бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в хранении досье на американцев. Их обвиняли в служении «распространителям дезинформации». По данным Марко Рубио, сбором досье занимался неизвестный офис в Госдепе, пишет Fox News.

Рубио уточнил, что администрация Джо Байдена хранила досье, в том числе, с дезинформацией на чиновника действующего главы государства Дональда Трампа. Госсекретарь не назвал имени. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что это мог быть он или миллиардер Илон Маск.

«Сегодня за этим столом есть по крайней мере один человек, у которого в этом здании было досье с сообщениями в социальных сетях, чтобы идентифицировать их как поставщиков дезинформации. У нас есть эти досье», — заключил Марко Рубио.

Дональд Трамп, между тем, лишил Джо Байдена и членов его семьи доступа к секретному архиву. Он объяснил это излишней коррумпированностью.