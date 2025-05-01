Врач Ахметова рассказала, как молоко и сладости могут влиять на проявления акне

Для улучшения состояния кожи рекомендуется включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, а также витамины и микроэлементы. Кроме того, стоит избегать курения и употребления алкоголя, так как эти привычки негативно влияют на здоровье кожи и организма в целом.