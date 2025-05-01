Врач Ахметова рассказала, как молоко и сладости могут влиять на проявления акне

Кондитерские изделия, продукты с высоким гликемическим индексом и молоко могут способствовать ухудшению состояния кожи и развитию акне. Об этом сообщила врач-косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова.
Она подчеркнула, что здоровое питание улучшает состояние кожи. Исследования подтверждают связь между диетой и снижением воспалений у некоторых людей.
Ахметова объяснила, что увеличение выработки кожного сала связано с ростом уровня инсулина. Это происходит, когда в крови повышается уровень глюкозы. Сладости, газированные напитки и цельное молоко могут способствовать этому. Цельное молоко, в частности, увеличивает уровень инсулиноподобного фактора роста, что отрицательно влияет на кожу.
Врач добавила, что потребление пищи с насыщенными и трансжирами, такой как маргарин и фастфуд, также может вызывать воспалительные реакции.
Для улучшения состояния кожи рекомендуется включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, а также витамины и микроэлементы. Кроме того, стоит избегать курения и употребления алкоголя, так как эти привычки негативно влияют на здоровье кожи и организма в целом.
Ахметова подчеркнула, что генетические и гормональные факторы также играют важную роль в возникновении акне, и диета должна рассматриваться как дополнение к основному лечению. При появлении высыпаний лучше обратиться к дерматологу, передает «Газета.ру».
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