Трамп подтвердил заключение сделки по полезным ископаемым с Украиной

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил заключение американо-украинского соглашения, предоставляющего Вашингтону доступ к минеральным ресурсам Украины. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале администрации президента.
«Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны», — пояснил Трамп.
Он также акцентировал, что сделка выгодна не только самим Штатам, но и Украине.
Трамп также подчеркнул, что присутствие американских специалистов на местах добычи создаст сдерживающий фактор, который предотвратит проникновение злоумышленников как в страну в целом, так и непосредственно в районы проведения горных работ.
Накануне KP.RU писал, что Дональд Трамп поторопил Владимира Зеленского подписать сделку о полезных ископаемых. Позднее киевский главарь отметил, что на встрече с американским президентом ему удалось обсудить ряд важных вопросов.