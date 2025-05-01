Абхазия возобновляет регулярное авиасообщение после 30-летнего перерыва

Первый рейс будет выполнен из московского аэропорта Внуково. Самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро» отправится в Сухум в 14:30 мск. Посадка запланирована на 18:00 мск. Для выполнения рейса задействуют 50-местный Bombardier CRJ-200. Обратно самолет отправится в 19:30 мск. Время посадки в Москве — 23:00 мск.