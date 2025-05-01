Орбиту МКС увеличили из-за угрозы столкновения с мусором

Роскосмос сообщил, что высота орбиты Международной космической станции была увеличена на 540 метров в связи с потенциальной угрозой столкновения с фрагментами космического мусора.
Как уточнили в ЦНИИмаш, манёвр был выполнен в 01:10 по московскому времени при помощи двигателей транспортного корабля «Прогресс МС-30», которые проработали более 212 секунд и обеспечили импульс в 0,3 м/с.
В результате коррекции параметры орбиты МКС изменились: период обращения станции составил 92,89 минуты, наклонение — 51,66 градуса, средняя высота — 418,74 км, минимальная — 417,86 км, максимальная — 438,05 км.
20 апреля сообщалось, как корабль «Союз МС-26», на борту которого находятся участники 72-й длительной экспедиции, отстыковался от узлового модуля «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции.